В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны

Вчера, 8 октября сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан возле дома на улице Лизы Чайкиной 54-летний иностранный гражданин. При личном досмотре у задержанного обнаружили 15 полимерных пакетов с веществами общей массой около 364 граммов.

Исследование показало, что в десяти пакетах находился каннабис (марихуана) массой 243 грамма. Остальные вещества направлены на дальнейшую экспертизу.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.