В поселке Неппово конфликт пациентов медучреждения закончился поножовщиной

7 октября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в одном из медицинских учреждений, расположенном в поселке Неппово Кингисеппского района произошел конфликт, в результате которого один из пациентов получил ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 62-летнего мужчину, который подозревается в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта несколько раз ударил ножом 66-летнего мужчину, который с ранением живота и груди в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.