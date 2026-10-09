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Питерец.ру » Происшествия » В Новоселье полицейские искали нелегалов

В Новоселье полицейские искали нелегалов

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В поисках нелегалов полицейские пришли с проверкой в Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области, на территории поселка Новоселье, сотрудники полиции провели крупную проверку на строительной площадке. В операции участвовали представители Управления по вопросам миграции регионального главка МВД и спецполка.

Было осмотрено 123 иностранца, преимущественно из соседних государств. Почти у половины из них зафиксированы нарушения миграционных правил. В частности, 47 человек трудились вне региона, указанного в их патенте, а еще 10 работали без разрешительного документа. Всех нарушителей доставили в районные отделы полиции для разбирательства.

Также проверке подвергся работодатель, предоставлявший иностранным рабочим места с несоблюдением законодательных норм. Сейчас выясняются детали, после чего будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Подобные рейды проводятся систематически и контролируются руководством ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Их цель — выявлять и пресекать незаконное привлечение иностранцев к труду и другие нарушения миграционного законодательства.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, мигранты
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