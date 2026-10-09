Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти

Сегодня вечером, около 17:35 к полицейским поступило сообщение о незаконном удержании мужчины в автомобиле "БМВ". На установление местонахождения иномарки незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции. Через 10 минут автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, сотрудник службы судебных приставов прибыл на изъятие автомобиля должника. Во время прохождения необходимых процедур, когда пристав находился в автомобиле, водитель начал движение транспортного средства.

В настоящее время водитель иномарки, удерживавший судебного пристава, доставлен в отдел полиции для принятия в отношении него законного и обоснованного решения.