ента новостей

23:57
Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти
23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
13:25
В Петербурге конфликт у питейного заведения завершился поножовщиной
13:21
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже
13:15
В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны
13:11
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника
13:07
Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»
13:03
На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда
13:00
Поймали еще двоих участников массовой драки у ТП в Приморском районе
12:55
В Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов
12:51
В Новоселье полицейские искали нелегалов
16:32
В Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Прорастая в словах»
16:27
В Петербурге задержали четверых участников драки у торгового центра
15:43
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое и грабеже
15:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Логан»
15:18
В поселке Неппово конфликт пациентов медучреждения закончился поножовщиной
15:12
В Шушарах конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из газового пистолета
15:03
На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки
14:59
В Ленобласти задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
14:53
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство
13:30
В Петербурге по факту массовой драки подростков в торговом центре возбуждено уголовное дело
12:55
Ладожский мост не будут разводить до 11 октября
20:37
На развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд
20:33
Фестиваль «Открытое сердце Петербурга»
20:27
Выставка «Рука мастера»
11:36
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже швеи
11:33
В Петербурге задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
11:29
В Петербурге поймали троих жителей Вологодской области, отобравших телефон у юноши
11:26
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти

Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Яндекс
Полицейские задержали водителя, удерживавшего судебного пристава

Сегодня вечером, около 17:35 к полицейским поступило сообщение о незаконном удержании мужчины в автомобиле "БМВ". На установление местонахождения иномарки незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции. Через 10 минут автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, сотрудник службы судебных приставов прибыл на изъятие автомобиля должника. Во время прохождения необходимых процедур, когда пристав находился в автомобиле, водитель начал движение транспортного средства.

В настоящее время водитель иномарки, удерживавший судебного пристава, доставлен в отдел полиции для принятия в отношении него законного и обоснованного решения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-08-2026, 10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
31-08-2026, 14:18
В Пушкине рецидивист с ножом ограбил студента
17-09-2026, 10:10
В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача
28-09-2026, 15:12
В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело
2-09-2026, 15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
3-09-2026, 11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
8-10-2026, 15:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Логан»
2-10-2026, 12:07
В Приморском районе иномарка насмерть сбила 42-летнюю женщину
2-10-2026, 10:42
В Гатчине в массовом ДТП с участие автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека
Наверх