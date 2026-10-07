13 октября в 15:00 в выставочном пространстве «Общества поощрения художеств» (Шпалерная ул., 35) в рамках выставки «Рука мастера» откроется фестиваль «Открытое сердце Петербурга» — совместный проект «Общества поощрения художеств» и Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района». Программа фестиваля приурочена к двум значимым событиям 2026 года — Году петербургской культуры и Году единства народов России. Автор и ведущая программы — Никитина Ирина Владимировна.

День первый — «Город Петра» (13 октября, 15:00)

На открытии фестиваля выступит директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» Ольга Юрьевна Валетова.

Концепция дня — разговор о городе искусства, музыки, архитектуры и красоты. Программа выстроена как атмосферный пролог: гостей ждёт изящная танцевальная композиция «Менуэт» в исполнении участника театральной студии «Лукоморье», а затем погружение в удивительный мир карвинга. На мастер-классе «Вальс цветов» участники создадут настоящий букет из овощей, превращая простые природные материалы в композицию. Разговор пойдёт о красоте Петербурга, его садах и цветочных традициях, а также о том, как вдохновение и фантазия способны увидеть прекрасное даже в самом обычном. Мастер-класс проведет специалист по социальной работе Никитичева Татьяна Николаевна.

День второй — «Рябиновая кисть» (20 октября, 15:00)

Второй день посвящён Году единства народов России, многообразию культур и традиций народов нашей страны. В центре внимания — красота народного искусства, символы, цвета и орнаменты, которые передаются из поколения в поколение.

Мастер-класс по бисероплетению «Рябиновая кисть» под руководством Жанны Викторовны Озолиной, специалиста по профориентации инвалидов, позволит из маленьких бисеринок создать образ русской осени — яркий, тонкий и наполненный смыслом.

День третий — «Осенний джаз» (27 октября, 15:00)

Завершает фестиваль день, посвящённый Году петербургской культуры и особому настроению петербургской осени — её ритму, цвету и настроению. Разговор пойдёт об осени в Петербурге, о её красках, музыке и вдохновении. Мастер-класс по валянию из шерсти «Любимый вид» под руководством Людмилы Александровны Квакиной позволит сохранить мгновение осени в тактильном творчестве — её цвет, фактуру и хрупкую красоту.

Фестиваль «Открытое сердце Петербурга» — это коллективные творческие практики и инклюзивные форматы. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» с 2005 года оказывает поддержку тем, кто в ней нуждается: инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и детям раннего возраста с особенностями развития. В Центре работают творческие мастерские, музыкальные и театральные студии, что делает участие в фестивале логичным продолжением его повседневной работы.

ВНИМАНИЕ! Для участия в мероприятиях фестиваля «Открытое сердце Петербурга» требуется предварительная запись по электронной почте: zavomo@krcsr532.ru . Количество мест ограничено! Вход по билету на выставку «Рука мастера»! Фестиваль рассчитан на взрослую аудиторию: к участию приглашаются гости старше 18 лет.