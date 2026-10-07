8 октября 2026 г. в 16:00 в выставочном пространстве «Общества поощрения художеств» (Шпалерная ул., 35) откроется XIII городская выставка «Рука мастера». Проект, организованный Домом народного творчества при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, стал доброй традицией для творческого сообщества культурно-досуговых учреждений города.

В Санкт-Петербурге работают 27 бюджетных культурно-досуговых учреждений, где занимаются творчеством и проводят досуг все желающие — от малышей до людей старшего возраста. Особой популярностью пользуются студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Их руководители — авторы представленных в экспозиции работ. В этом году в выставке принимают участие мастера из 18 учреждений, расположенных в разных районах города: культурно-досуговые центры «Красносельский», «Красногвардейский», «Подвиг», «Ижорский», культурные центры «Троицкий», «Приморский», Центр культуры и досуга «Кировец», Дворец культуры «Нева», дома культуры «Парголовский», «Левашовский», «Пушкинский», «Ломоносовский», «Суздальский», Дом культуры им. В.В. Маяковского, «Дом культуры и творчества Курортного района», Центр культуры, кино и досуга «Павловск», Клуб «Выборгская сторона», Культурно-досуговый центр Калининского района.

Название выставки «Рука мастера» двойственно по смыслу. Это и рука художника, владеющего техникой, и рука педагога, ведущего за собой учеников. Участники экспозиции — признанные корифеи, мастера своего дела, которые ежедневно передают опыт многочисленным ученикам. Выставка даёт возможность прикоснуться к их творчеству — увидеть, как они мыслят, как пишут, какие темы и сюжеты их занимают, как они воплощают своё мастерство.

Выставка отличается большим разнообразием стилей и техник исполнения. Основу экспозиции составит живопись. Большая часть работ выполнена в классической технике — холст, масло. Именно масляная живопись позволяет наиболее полно раскрыть и глубину цвета, и фактуру письма, и ту самую «руку мастера», которая видна в каждом мазке. Наряду с маслом будут представлены работы, выполненные акрилом, акварелью и в смешанной технике.

Во многих произведениях ярко прослеживается тема русской истории, её ключевых событий и духовных опор. Особое место здесь принадлежит образу преподобного Сергия Радонежского — «игумена земли Русской», с которым в национальной культуре связан сам образ Святой Руси. Художник обращается к одному из переломных моментов русской истории — благословению Дмитрия Донского на Куликовскую битву. На полотнах запечатлён момент, когда Сергий передаёт князю двух иноков, в миру носивших имена Александра Пересвета и Андрея Осляби. Название картины «Настало время вашей купли» восходит к словам самого Сергия, обращённым к воинам-схимникам. Они напоминают о том, что духовный подвиг неотделим от ратного служения. Рядом находятся образы, представляющие другие периоды российской истории. Вместе они выстраиваются в единую линию преемственности.

Но основу экспозиции составят всё же портреты. Мужские и женские, известных людей и неизвестных. Это, пожалуй, самый интимный и самый сложный жанр: портрет не терпит приблизительности, он требует от художника умения видеть человека насквозь. Кто эти люди, смотрящие на нас с полотен? Каждый из них — отдельная вселенная, отдельная судьба. Задача портретного блока заглянуть в душу, вспомнить о самой сути человеческой природы. Зритель получит редкую возможность остановиться, всмотреться, вступить в молчаливый диалог с каждым персонажем.





Портреты, пейзажи, бытовые сценки: все эти жанры будут соседствовать в едином пространстве, и это принципиально. Ведь в искусстве нет ничего незначительного. Выставка сознательно демонстрирует очень широкий спектр подходов и трактовок, показывая, насколько разными могут быть взгляды художников на, казалось бы, одни и те же вещи.

Особое место займет декоративно-прикладное творчество. Зрители увидят работы в технике «флористики» — так называемые картины, созданные из натуральных материалов, где сама природа становится соавтором художника. Будет представлено и совсем новое направление — картина из соломки в 3D, объёмное изображение, собранное из тончайших соломенных пластин. Из натуральных материалов используются также тополиный пух и береста, материалы, требующие от мастера особого терпения. На выставке появятся лоскутные панно и батик. Многие мастера продолжают традиции русского народного искусства и щедро делятся ими со зрителем и с учениками. В частности, будут представлены обереговые куколки — хранительницы домашнего очага, традиционные и современные украшения, в которых древние орнаменты соседствуют с актуальными формами.

Отдельно стоит сказать о масштабе работ: они варьируются от очень мелких изделий, требующих ювелирной точности, до больших монументальных полотен. Этот диапазон сам по себе говорит о широте возможностей художника и о том, что мастерство не измеряется размером.

В дни работы выставки в «Обществе поощрения художеств» также пройдет Фестиваль «Открытое сердце Петербурга», реализованный совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района». В программе — коллективные творческие практики и инклюзивные форматы. 13 октября в 15:00 погружаемся в удивительный мир карвинга, 20 октября в 15:00 плетём из бисера, 27 октября в 15:00 валяем из шерсти. Запись по электронной почте: zavomo@krcsr532.ru . Количество мест ограничено! Вход по билету на выставку! Фестиваль рассчитан на взрослую аудиторию: к участию приглашаются гости старше 18 лет.

Выставка «Рука мастера» продлится до 30 октября 2026 года.