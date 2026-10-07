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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали троих жителей Вологодской области, отобравших телефон у юноши

В Петербурге поймали троих жителей Вологодской области, отобравших телефон у юноши

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали троих приятелей из Вологодской области, отобравших телефон у юноши

В ночь на 6 октября в полицию Московского района поступил сигнал о конфликте у дома № 14 на Пулковском шоссе.

Полицейские выяснили, что трое неизвестных избили 19-летнего парня и его приятеля (24 года) после внезапной ссоры. Злоумышленники похитили мобильный телефон у младшего потерпевшего и уехали на «Дэу Нексии». Пострадавший оценил ущерб в 7 тысяч рублей.

Спустя час сотрудники ППС вместе с экипажем ДПС задержали указанное авто. В салоне находились трое безработных жителей Вологодской области (17–18 лет). Их доставили в отдел.

Двоим выписали протоколы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и поместили в спецприёмник. Третьего (ранее судимого за кражи) привлекли по ч.1 ст.161 УК РФ — грабёж. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Все по теме: Московский район, грабеж
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