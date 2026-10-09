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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека

В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Кировского района Ленинградской области проводят проверку по факту массовой аварии с пострадавшими

Сегодня вечером, 9 октября около 17 часов на 83-м километре федеральной трассы "Кола" 57-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, двигаясь в направлении города Мурманск, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Лада Гранта" и столкнулся с ним, после чего "Лада" по инерции столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем "Ситроен С5", а тот в свою очередь - с "Ауди А6".

В результате дорожного происшествия пострадала женщина-водитель "Лады", ее пассажир - 8-летний мальчик, у них зафиксирована травма головы и отравление парами бензина, а также пассажирка автомашины "Ауди" - 71-летняя женщина, которая в результате столкновения также получила травму головы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение, их состояние здоровья медики оценивают как средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
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