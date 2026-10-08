На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки

Вчера, 7 октября к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина поджог дверь одной из квартир дома 1 на Смоленской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего неработающего местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог металлической двери квартиры своей соседки по указанному адресу, в которой она находилась одна.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.