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Питерец.ру » Происшествия » На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки

На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Московском районе Петербурга задержали подозреваемого в мелком хулиганстве

Вчера, 7 октября к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина поджог дверь одной из квартир дома 1 на Смоленской улице. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего неработающего местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог металлической двери квартиры своей соседки по указанному адресу, в которой она находилась одна.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Московский район, поджог, хулиганство
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