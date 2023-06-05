Новости из волейбольного клуба «Ленинградка»: команду пополнила Юлия Максимова, а Анастасия Пестова вышла замуж за Сергея Пирайнена из «Динамо-ЛО»

«Питерец.ру» давно ничего не сообщал о волейбольной «Ленинградке»: сезон закончен ещё в апреле, а значимых кадровых новостей из стана клуба не поступало. Несмотря на хорошую игру Анастасии Гарелик и Юлии Кутюковой, «Ленинградка» не смогла пройти саратовский «Протон» (тренер – Юрий Маричев) и выбыла из плей-офф – 2023 в четвертьфинале. Однако обе встречи с «Протоном» носили крайне упорный характер и завершились тай-брейками – 15:10 и 15:11 в пользу соперниц коллектива Александра Кашина.

И вот сайт «Ленинградки» поприветствовал нового игрока – диагональную Юлий Максимову, ранее игравшую за «Локомотив» из Калининградской области. Максимовой – 26 лет, карьеру начинала в системе «Уралочки», продолжила в «Протоне». В сезоне – 2022/2023 Максимова всего набрала 161 очко, выполнила 15 блоков и совершила 14 эйсов. Пресс-служба «Ленинградки» уже пожелала Максимовой «яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл».

И «Ленинградка», и сосновоборский клуб «Динамо-ЛО» поздравили молодожёнов – Анастасию Пестову и Сергея Пирайнена (на фото). Поздравление от «Динамо-ЛО» в адрес новой волейбольной семейной пары чуть более многословно. Пестова – либеро «Ленинградки» а Пирайнен – диагональный «Динамо-ЛО».