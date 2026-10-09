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На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на КАД в связи с ремонтными работами. С 12 по 16 октября на внутреннем кольце КАД (84–86 км) будет перекрыт локальный дублёр, одна полоса основного хода и четыре съезда на развязке с Красносельским шоссе. Скорость ограничат до 50 км/ч.

Направления перекрываемых съездов:

1. С внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе в поселок Стрельна города Санкт-Петербурга;

2. Из поселка Стрельна города Санкт-Петербурга на Красносельское шоссе, на внутреннее кольцо КАД;

3. С внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе в деревню Пески Ломоносовского района Ленинградской области;

4. Из деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области на Красносельское шоссе, на внутреннее кольцо КАД.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, работы по устранению колейности будут вестись круглосуточно в две смены. Дополнительно перекроют съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

Дорожные работы проводятся по утверждённой схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Информация о ограничениях будет отображаться на табло автоматизированной системы управления дорожным движением.

Сроки работ могут измениться в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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