В Петербурге конфликт у питейного заведения завершился поножовщиной

Сегодня ранним утром, 9 октября около 06:20 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о ножевом конфликте возле дома 74 по Бухарестской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта — 18-летнего местного жителя.

Медики госпитализировали ещё двоих участников — 18- и 19-летних жителей Фрунзенского района. У обоих резаные раны голени и бедра. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Доставленный в полицию молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.