На развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), на транспортной развязке с продолжением улицы Пионерстроя (Волхонское шоссе), будут полностью закрыты дополнительная полоса проезжей части, одна полоса основного хода и два съезда одновременно.

«Из-за работ по устранению колейности покрытия на участке с 82-го по 84-й км внутреннего кольца КАД будет перекрыт локальный дублёр, первая полоса основного хода, введено ограничение скорости до 50 км/ч и полностью закрыты два съезда с внутреннего кольца на Волхонское шоссе. Работы пройдут с 9 по 12 октября в круглосуточном режиме в две смены», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мероприятия выполняются по согласованной схеме организации дорожного движения. Будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Сведения об ограничениях отобразят на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.