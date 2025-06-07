Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89

Поражение на своей площадке от ЦСКА в пятой встрече финальной серии Единой Лиги ВТБ может стоить баскетбольному «Зениту» столь желанного чемпионства в нынешнем сезоне. «Питерец.ру» призывает баскетболистов «Зенита» взять пример с гандбольной команды «сине-бело-голубых», одолевших ЦСКА в упорном финале сезона – 2024/25.

Победа в пятом матче была близка после зенитовского спурта в начале заключительной четверти, когда преимущество команды Хавьера Паскуаля выросло до 13 очков. Что значит подобное преимущество для баскетбола – отстающим нужно забить четыре дальних броска и штрафной, при этом отзащищавшись на своей половине. Но москвичи сумели догнать и перегнать петербуржцев, к тому же в концовке роль антигероя примерил на себя Винс Хантер.

Центровой «Зенита», набравший в этом матче 10 очков и сделавший 6 подборов, сначала смазал два важных штрафных, а затем проиграл дуэль под армейским кольцом Ливио Жан-Шарлю (нигериец Тони Джекири ранее был изгнан с площадки из-за перебора фолов). Эффектный блокшот Жан-Шарля позволил ЦСКА выстоять и победить в Санкт-Петербурге со счётом 89:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон (24 очка), Мело Тримбл из ЦСКА набрал на очко меньше.