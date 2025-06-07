ента новостей

00:34
Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89
18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
16:13
В УК РФ может появиться наказание за DDoS-атаки
16:02
Выделят субсидии для негосударственных театров СПб
14:49
Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»
12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:51
В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах
12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге частного дома в Новом Учхозе
12:40
В Ленобласти ищут стрелка по окнам ангара в Виллози
12:38
На улице Антонова-Овсеенко задержали двоих налетчиков на сетевой магазин
12:27
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда
12:17
Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры на Русановской улице
11:55
На Светлановском проспекте неизвестные разрисовали граффити трамвай
11:49
Во Фрунзенском районе ищут «зацеперов», кинувших петарду в троллейбус
10:49
Губернатор СПб поздравил мусульман с Курбан-байрамом
09:03
В СПб ужесточают правила для курьеров
08:52
Штрафуют за неверный выгул собак
20:13
Выставка «Пушкин. Люди. Блокада»
20:11
Музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта»
20:08
Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra в Колизей-Арене
20:06
В Петербурге выступит легендарная группа «НА-НА»
19:58
В лесах Ленобласти нашли редчайший цветок
19:22
Курорт в Сестрорецке преобразится
09:04
«Петросталь» инвестирует в модернизацию
08:48
Кто получил 100 баллов на ЕГЭ?
01:41
«Ролан Гаррос – 2025»: фиаско Мирры Андреевой, а Бублик съеден Синнером
22:11
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА четвёртый матч финала Единой Лиги ВТБ с разницей в 23 очка, счёт в серии стал 2–2
17:08
На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей
16:01
Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89

Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vtb-league.com
Важнейший блокшот в концовке сделал армеец Ливио Жан-Шарль, накрывший бросок Винса Хантера.

Поражение на своей площадке от ЦСКА в пятой встрече финальной серии Единой Лиги ВТБ может стоить баскетбольному «Зениту» столь желанного чемпионства в нынешнем сезоне. «Питерец.ру» призывает баскетболистов «Зенита» взять пример с гандбольной команды «сине-бело-голубых», одолевших ЦСКА в упорном финале сезона – 2024/25.

Победа в пятом матче была близка после зенитовского спурта в начале заключительной четверти, когда преимущество команды Хавьера Паскуаля выросло до 13 очков. Что значит подобное преимущество для баскетбола – отстающим нужно забить четыре дальних броска и штрафной, при этом отзащищавшись на своей половине. Но москвичи сумели догнать и перегнать петербуржцев, к тому же в концовке роль антигероя примерил на себя Винс Хантер.

Центровой «Зенита», набравший в этом матче 10 очков и сделавший 6 подборов, сначала смазал два важных штрафных, а затем проиграл дуэль под армейским кольцом Ливио Жан-Шарлю (нигериец Тони Джекири ранее был изгнан с площадки из-за перебора фолов). Эффектный блокшот Жан-Шарля позволил ЦСКА выстоять и победить в Санкт-Петербурге со счётом 89:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон (24 очка), Мело Тримбл из ЦСКА набрал на очко меньше.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
28-10-2023, 23:18
Баскетбольный «Зенит» с трудом обыграл «Енисей» с разницей в 3 очка, хотя Джеремайя Мартин набрал 27 очков
20-05-2024, 02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал
14-05-2024, 02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
27-05-2022, 00:07
Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА
9-11-2023, 01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54

Происшествия на дорогах

Вчера, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
Вчера, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Вчера, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
4-06-2025, 09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
Наверх