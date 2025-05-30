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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» стал чемпионом России, победив ЦСКА в третьем матче финальной серии со счётом 27:23

Гандбольный «Зенит» стал чемпионом России, победив ЦСКА в третьем матче финальной серии со счётом 27:23

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Гандбольная «Нева» становилась чемпионом страны в сезоне – 1992/1993.

Финальная серия мужской гандбольной Суперлиги завершена: золотые медали в упорной борьбе достались петербургскому «Зениту». Третий матч с ЦСКА завершился победой команды Дмитрия Торгованова со счётом 27:23 (12:12). Основные события развернулись во второй половине встречи, когда «Зенит» заработал отрыв, а армейцы «нагрузились» удалениями. Ликвидировать отставание ЦСКА не удалось, и «сине-бело-голубые» стали триумфаторами сезона.

«Питерец.ру» отмечает наиболее результативных зенитовцев в решающем матче финала. У Олега Луни – 5 мячей, Артём Кулак, Дмитрий Хмельков и Никита Ильтинский реализовали по 4 броска. У жёстко упавшего на площадку в одном из игровых эпизодов Дмитрия Киселёва – всего один заброшенный мяч. В составе ЦСКА отличился Даниил Шишкарёв – 8 мячей, а вот у Юлиана Гирика – всего 2.

Особых слов благодарности заслуживает игра в финале стража ворот «Зенита» Дмитрия Кузнецова, показавшего прекрасный процент «спасений». А белорус Вячеслав Бохан (на фото) почти не уходил с площадки в третьем матче и – расхожий журналистский штамп – цементировал оборону своей команды.

В российском гандболе очень долго доминировали «Чеховские медведи», а в прошлом и позапрошлом сезонах первенствовал ЦСКА.

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