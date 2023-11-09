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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54

Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Дабл-дабл сделал всё увереннее чувствующий себя в «Зените» Винс Хантер (20 очков и 11 подборов).

«Парма», которую тренирует хорошо знакомый любителям российского баскетбола ещё в качестве игрока Евгений Пашутин, попалась петербургскому «Зениту» под горячую руку после проигранного «сине-бело-голубыми» принципиального матча с УНИКСом (83:93).

На этот раз зенитовская защита сработала как надо: пермская атака смогла за весь матч набрать всего 54 очка. «Питерец.ру» сравнил этот показатель с предыдущими матчами «Зенита» в Единой Лиге ВТБ в сезоне – 2023/2024: в игре с «Пармой» оборона петербуржцев сработала на отлично. До этого две команды забивали в кольцо «Зенита» по 69 очков за матч («Локомотиву-Кубани» этого хватило, чтобы выиграть), на этот раз пермское нападение выглядело просто жалко. Едва ли не худший матч сезона провёл против своего бывшего клуба центровой «Пармы» Ричард Соломон (4 очка и 5 подборов).

На фоне скромных показателей Соломона в составе «Зенита» в первую очередь выделяется обладатель того же игрового амплуа Винс Хантер. Американский центровой команды Хавьера Паскуаля набрал 20 очков, показав 80 % попадний с игры, присовокупив ещё 11 подборов и 2 блокшота. А вот у Бояна Дублевича (на фото) игра не задалась – за 22:28 на паркете черногорский центровой набрал всего 2 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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