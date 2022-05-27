Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА

«Питерец.ру» не исключает, что Димитрис Итудис из тактических соображений не ставил перед армейцами Москвы во что бы то ни стало выиграть третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ. Серьёзный задел после двух домашних побед баскетболисты ЦСКА создали, и в любом случае сохраняют преимущество своей площадки.

Итоговое преимущество «Зенита» впечатляет – 93:79 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Самым результативным игроком у «сине-бело-голубых» стал Джордан Мики (на фото), набравший 23 очка. Отлично сыграл и Сергей Карасёв (19 очков), который всё больше начинает напоминать себя прежнего. У гостей «СИБУР Арены» по 14 очков набрали главные армейские звёзды – серб Никола Милутинов и американец Уилл Клайберн.

Четвёртый матч финала состоится 27 мая, и его результат наверняка станет решающим для всей серии. Если ЦСКА поведёт 3–1, то только чудо может помешать ЦСКА в очередной раз стать сильнейшими во внутреннем первенстве. А вот если спортивная удача улыбнётся «Зениту», то коллектив Итудиса может и дрогнуть, тем более что в нынешнем сезоне ЦСКА не блещет.