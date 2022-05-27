ента новостей

00:07
Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА
18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
16:41
Концепция рекультивации «Горской» будет разработана с учетом экологических факторов
15:45
Выставка «Читающий Ленинград»
09:42
Как защититься от обезьяньей оспы
09:16
В Петербурге готовят айтишников
08:48
Ленобласть хочет платить меньше
20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
19:36
Будущее детской хирургии
12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку
11:09
Спад по ковиду продолжается
10:35
С экономикой все нормально
09:49
Мариуполь – побратим
18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
14:29
В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя
10:02
Импортозамещение ускорили
09:53
Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое
08:28
Шнуров против отъезда звезд
21:52
Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом
20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
20:19
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России
16:34
Выставка «Плоть от плоти»
16:30
На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения
11:31
В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной
11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
08:30
Справится ли Слуцкий?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА

Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Радует игра Сергея Карасёва, который снова стал одним из лидеров петербургского клуба.

«Питерец.ру» не исключает, что Димитрис Итудис из тактических соображений не ставил перед армейцами Москвы во что бы то ни стало выиграть третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ. Серьёзный задел после двух домашних побед баскетболисты ЦСКА создали, и в любом случае сохраняют преимущество своей площадки.

Итоговое преимущество «Зенита» впечатляет – 93:79 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Самым результативным игроком у «сине-бело-голубых» стал Джордан Мики (на фото), набравший 23 очка. Отлично сыграл и Сергей Карасёв (19 очков), который всё больше начинает напоминать себя прежнего. У гостей «СИБУР Арены» по 14 очков набрали главные армейские звёзды – серб Никола Милутинов и американец Уилл Клайберн.

Четвёртый матч финала состоится 27 мая, и его результат наверняка станет решающим для всей серии. Если ЦСКА поведёт 3–1, то только чудо может помешать ЦСКА в очередной раз стать сильнейшими во внутреннем первенстве. А вот если спортивная удача улыбнётся «Зениту», то коллектив Итудиса может и дрогнуть, тем более что в нынешнем сезоне ЦСКА не блещет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-05-2022, 18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
15-03-2022, 00:07
Матч-триллер баскетбольного «Зенита» и ПБК ЦСКА, итог – минимальное поражение петербуржцев
8-06-2016, 22:44
ЦСКА выиграл финал Единой Лиги ВТБ
18-05-2021, 15:23
Баскетбольный «Зенит» уступил ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ
13-02-2021, 23:49
Баскетбольный «Зенит» сотворил гостевую сенцацию, одолев ЦСКА с разницей в 3 очка
18-10-2016, 23:52
Баскетбольный «Зенит» уверенно победил «Калев» в матче 2-го тура Лиги ВТБ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
163
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
180
23-05-2022, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
439
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
564
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх