«Ролан Гаррос – 2025»: Мирра Андреева сыграет в 1/4 финала с француженкой Буассон, а Рублёв разгромлен Синнером в 1/8 финала

«Питерец.ру» напоминает турнирный путь Мирры Андреевой в Париже: пока россиянка не отдала своим соперницам ни единого сета, последовательно победив Кристину Букшу (Испания), Эшлин Крюгер (США), Юлию Путинцеву (Казахстан) и ныне выступающую за Австралию Дарью Касаткину. Если Путинцева сумела взять у Андреевой лишь четыре гейма за весь матч, то Касаткина оказала россиянке более упорной сопротивление, проиграв со счётом 3:6, 5:7.

Удачей для Андреевой можно считать и вылет 3-го номера «посева» американки Джессики Пегулы. Француженка Луа Буассон преподнесла сенсацию, выиграв у Пегулы в трёх сетах – 3:6, 6:4, 6:4. Проигравшую в 1/8 финала Пегулу могли бы утешить 265 тысяч евро призовых, если бы не одно «но» – отец этой американской теннисистки является миллиардером и владельцем клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз», поэтому играет Джессика явно ради спортивного престижа.

Белоруска Арина Соболенко уже вышла в полуфинал, преодолев сопротивление китаянки Чжэн Циньвэнь, счёт – 7:6, 6:3. Кори Гауфф из США в своём четвертьфинале сразится с соотечественницей Мэдисон Киз – победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Россиянин Андрей Рублёв проиграл в 1/8 финала Яннику Синнеру из Италии – 1:6, 3:6, 4:6.