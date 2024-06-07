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Питерец.ру » Спорт » Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале «Ролан Гаррос», но её выступление на турнире – большой успех

Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале «Ролан Гаррос», но её выступление на турнире – большой успех

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Обидчицей молодой россиянки стала опытная итальянка Ясмин Паолини, позволившая Андреевой взять лишь 4 гейма за всю игру.

«Питерец.ру» надеялся, что окрылённая победой в 1/4 финала над Ариной Соболенко, 17-летняя российская спортсменка Мирра Андреева сумеет выйти и в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Начала свой славный путь в Париже Андреева с уверенной победы над американкой Эминой Бектас (6:2, 6:3). Следующей соперницей Андреевой стала Виктория Азаренко из Белоруссии, которая выходила в полуфинал «Ролан Гаррос» ещё в 2013 году. Азаренко сопротивлялась достойно: соперницы обменялись победами в сетах со счётом 6:3, после чего на финише решающей партии успех сопутствовал россиянке – 7:5.

Американку Питон Стирнс Андреева почти не заметила, счёт – 6:2, 6:1. Француженка Варвара Грачёва упорно сопротивлялась Андреевой только в первом сете и пропустила представительницу России в четвертьфинал.

Мало кто верил в победу Андреевой над второй «сеянной» Ариной Соболенко, но матч-триллер завершился сенсационной победой Мирры (6:7, 6:4, 6:4). Здесь Андреева проявила и волевые качества, сумев выиграть после неудачи на тай-брейке в стартовом сете. Но вот полуфинал Андреевой совершенно не удался: Ясмин Паолини из Италии не упустила шанса добиться лучшего достижения в своей карьере на турнирах серии «Большого Шлема».


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