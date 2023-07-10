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Питерец.ру » Спорт » Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона вслед за Романом Сафиуллиным и Андреем Рублёвым, а вот Мирра Андреева выбыла в 1/8 финала

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона вслед за Романом Сафиуллиным и Андреем Рублёвым, а вот Мирра Андреева выбыла в 1/8 финала

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Медведеву легче других россиян удалось преодолеть барьер 1/8 финала, поскольку соперник снялся.

Едва ли не лёгкой прогулкой – да ещё и не слишком длинной – можно назвать матч 1/8 финала для российского теннисиста Даниила Медведева. Дело в том, что Иржи Легечка из Чехии отказался от продолжения борьбы, проиграв Медведеву два сета со счётом 4:6 и 2:6. Эта встреча продолжалась всего около 80 минут, что особенно впечатляет на фоне пятисетового боевика Рублёв – Бублик.

«Питерец.ру» подробно рассказывал о том, как Андрей Рублёв смог преодолеть сопротивление Александра Бублика (Казахстан): можно только догадываться, что сказал проигравший в раздевалке. А ещё одним четвертьфиналистом Уимблдона – 2023 из России сенсационно стал Андрей Сафиуллин, на которого точно никто не ставил.

В первом круге 25-летний Сафиуллин выбил 20-го «сеянного» на Открытом чемпионате Англии – аргентинца Роберто Баутисту-Агута в сложном пятисетовом матче. После этого Сафиуллин последовательно выбил француза Муте, ещё одного аргентинца Пелью и канадца Даниила Шаповалова. СМИ уже подсчитали, что за выход в четвертьфинал Сафиуллину полагается около 40 млн рублей, но и это – не предел: его следующим будет итальянец Янник Синнер (№ 8).

16-летняя Мирра Андреева уступила американке Мэдисон Кис в трёх партиях в 1/8 финала.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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