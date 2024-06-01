Андрей Рублёв сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Маттео Арнальди всего в трёх сетах, Даниил Медведев свой матч выиграл

В Париже начался «Роллан Гаррос», и «Питерец.ру» собирается освещать наиболее значимые матчи российских теннисистов и теннисисток на этом турнире серии «Большого Шлема». Первый повод безрадостный – Андрей Рублёв умудрился проиграть ноунейму итальянцу Маттео Арнальди в трёх партиях (6:7, 2:6, 4:6). Обидно проигранный тай-брейк первого сета, который россиянин проиграл со счётом 8:6, мог оказать угнетающее действие на Рублёва, который после этого просто отдал сопернику и второй сет. В третьей партии равная борьба шла до счёта 3:3, после чего Арнальди окончательно пересилил Рублёва. Спортивные СМИ с удовольствием цитируют выкрики 26-летнего Рублёва в адрес трибун во время поединка с Арнальди: при этом слова «заткнись, пожалуйста» журналисты назвали вежливыми, что может вызвать лишь улыбку.

Начал Рублёв свой не слишком длинный турнирный путь в Париже с победы над возрастным японцем Таро Дэниэлом (6:2, 6:7, 6:3, 7:5), после чего по привычке обыграл на грунте очередного испанца, на этот раз – Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:4, 6:3). Очередного – потому что Рублёв на протяжении своей карьеры всегда обыгрывал испанцев на грунте: есть в его послужном списке и победы над Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.



