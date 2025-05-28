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Питерец.ру » Спорт » «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» ведут в своих полуфинальных сериях 3–1 и близки к выходу в финал НБА

«Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» ведут в своих полуфинальных сериях 3–1 и близки к выходу в финал НБА

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
На Востоке уже выбыли из плей-офф лидеры регулярного сезона – «Кливленд» и «Бостон».

В НБА преимущество 3–1 в серии является весомой заявкой на победу в противостоянии, поэтому «Питерец.ру» обоснованно предполагает, что в финале плей-офф нынешнего сезона сойдутся «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Если «Оклахома» очень уверенно выиграла Западную конференцию, то «Иноходцы» финишировали на Востоке лишь четвёртыми.

Несмотря на все старания Скотти Пиппена-младшего, «Мемфис» проиграл «Оклахоме» в первом раунде со счётом 0–4. А вот «Денвер» Николы Йокича оказал фавориту плей-офф ожесточённое сопротивление – дело дошло до седьмого матча, завершившегося победой «Оклахомы» с разницей в 33 очка. Трижды подряд выиграв в полуфинальной серии у «Миннесоты», «Тандер» потерпели поражение в четвёртом матче со счётом 126:128 (лидер атаки «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер при этом набрал 40 очков).

Яннис Адетокумбо не смог помочь «Милуоки» выиграть больше одного матча у «Индианы» в первом раунде, с тем же счётом 1–4 проиграл «Индиане» во втором раунде и «Кливленд». Полуфинал с «Нью-Йорком» начался для «Индианы» с победы в овертайме в «Мэдисон Сквер Гардене» (138:135), хотя у хозяев дабл-дабл сделал Карл-Энтони Таунс (35 очков и 12 подборов).

Первый финалист может определиться 29 мая.

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