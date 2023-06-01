«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?

В регулярном чемпионате НБА «Денвер» уверенно первенствовал в Западной конференции (65 % побед). А вот «Майами» вышли в плей-офф лишь с 7-го места на Востоке. Поэтому «Хит» пришлось играть ещё и так называемый плей-ин: победа над «Чикаго Буллз» позволила команде Эрика Споэлстра выйти на «Милуоки» в первом раунде.

Янниса Адетокумбо подвело здоровье: грек смог сыграть лишь три неполных матча, и лучшая команда регулярного сезона проиграла серию «Майами» со счётом 1–4. Следующим соперником «Хит» стал «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла, итог – победа «Майами» в шести встречах. В финале конференции команда Джимми Батлера и Бэма Адебайо поначалу громила «Бостон», поведя 3–0. Но лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум хотел поиграть в этом плей-офф ещё, поэтому серия затянулась до седьмой игры. Споэлстра нашёл нужную мотивацию, и Майами убедительно выиграли решающий матч – 103:84.

«Денвер» - это прежде всего сербский центровой Никола Йокич (на фото). В плей-офф – 2023 Йокич соревновался с рекордами Уилта Чемберлена, а «Наггетс» без особых приключений дошли до финала НБА. Последовательно были побеждены «Миннесота» (4–1), «Финикс» (4–2) и «Лейкерс» (4–0). «Питерец.ру» напоминает, что за «Лейкерс» выступает Леброн Джеймс.