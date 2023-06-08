«Денвер Наггетс» выиграли третий матч финала НБА в Майами, у Николы Йокича – 32 очка и 21 подбор

«Питерец.ру» обоснованно предполагал, что «Денвер» до начала финальной серии НБА смотрелся состоятельнее «Майами»: причина этому – впечатляющее выступление «Наггетс» и в регулярном чемпионате, и в плей-офф и конечно же Никола Йокич. Серб продолжает переписывать историю Ассоциации, поражая статисткой даже тех, кто далёк от баскетбола.

Вот и в третьем матче финальной серии именно Йокич – а кто же ещё? – ожидаемо стал центральной фигурой. «Денвер» выиграл в гостях со счётом 109:94 и повёл в финале 2–1. На счету Йокича – триппл-дабл, то есть трёхзначные показатели по трём статистическим показателям: 32 очка, 21 подбор и 10 передач. Индекс полезности Йокича в этом матче – «+51», для сравнения его оппонент по борьбе под щитами Бэм Адебайо показал «всего» «+34» полезности. Адебайо явно делает всё, что может, но как противостоять Йокичу?

«Майами Хит» держались до большого перерыва, но в третьей четверти «Денвер» сделал классический баскетбольный рывок, выиграв этот отрезок встречи «+9». Канадский разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррей играет в финальной серии под стать Йокичу: в третьей игре плеймейкер «Денвера» тоже сделал трипл-дабл, а по результативности превзошёл звёздного центрового, набрав 34 очка.