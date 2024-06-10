В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич

Если в прошлом году в финале НБА сошлись «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» («Питерец.ру» тогда освещал довольно лёгкую победу команды Николы Йокича), то на этот раз за чемпионство ведут борьбу другие счастливчики. «Майами» уже в первом раунде плей-офф уступили «Бостону» (1–4), после чего «Селтикс» играючи вышли в финал: «Кливленд» был повержен со счётом 4–1, а «Индиана» и вовсе не сумела выиграть ни одного матча полуфинальной серии.
«Даллас» в первых двух раундах с одинаковым счётом 4–2 брал верх над «Клипперс» и «Оклахомой», но ожидаемой дуэли лидера «Маверикс» Луки Дончича с ещё одним «югославом» Йокичем не случилось: «Денвер» в семи матчах уступил «Миннесоте», сложив свои чемпионские полномочия. Но в финале конференции «Волки» не смогли составить достойной конкуренции «Далласу», проиграв серию в пяти играх.
И вот – финал, где становившийся чемпионом Ассоциации 17 раз «Бостон» встретился с «Далласом», добывшим своё единственное чемпионство в 2011 году с Дирком Новицки в составе. Первую игру финальной серии «Бостон» выиграл со счётом 107:89 («Кельт» Кристапс Порзингис набрал 20 очков). Команда Джейсона Кидда оказала более упорное сопротивление «Бостону» во второй встрече, но проиграла – 98:105.