«Денвер Наггетс» стали чемпионами НБА, выиграв финальную серию у «Майами Хит» 4–1, Никола Йокич – MVP плей-офф – 2023

«Майами Хит» не смогли даже набрать 90 очков в пятом матче финала НБА и закономерно уступили «Денвер Наггетс». Для команды из Колорадо чемпионство в 2023 году стало первым в истории: любители заокеанского баскетбола должны помнить полуфинал «Денвера» с Кармело Энтони в составе, но было это довольно давно.

Центровой новых чемпионов Никола Йокич и на этот раз сделал дабл-дабл: 28 очков и 16 подборов. Добрых слов заслуживает оппонент Йокича из «Майами» Бэм Адебайо: центровой «Хит» сражался со звёздным сербом изо всех сил (в пятом матче Адебайо тоже отметился дабл-даблом, набрав 12 очков и собрав 12 отскоков). Йокич после завершения финальной серии стал её безальтернативным MVP. Вместе с ним чемпионские перстни получат такие игроки «Денвера», как Джамал Мюррей, Аарон Гордон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Майкл Портер и два глубоких резервиста – Реджи Джексон и «Деревяндре» Джордан.

«Питерец.ру» вспомнил, что в 2014 году «Денвер» даже не сразу выбрал Йокича на драфте НБА: в первом раунде «Наггетс» больше приглянулся другой баскетболист. В итоге Йокича выбрали лишь под общим 41-м номером, что лишь подчёркивает гигантский прогресс сербского игрока. Йокич дважды становился MVP регулярного сезона.