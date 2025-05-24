Гандбольный «Зенит» проиграл второй матч финала Суперлиги ЦСКА со счётом 30:32, счёт в серии сравнялся

«Золотой» матч гандбольной Суперлиги пройдёт 28 мая в Суперлиге, а «Питерец.ру» отмечает, что подобного в плей-офф не было с 2019 года. Стартовый поединок финала завершился в пользу «Зенита», победившего московский ЦСКА с разницей в 2 мяча (итоговый счёт – 30:28). К перерыву игравшие дома «сине-бело-голубые» создали задел в 3 мяча: старался в воротах «Зенита» Виктор Киреев, которого переигрывали только Даниил Шишкарёв и Станислав Шабельников. Блестящий матч провёл петербуржец Олег Луня, реализовавший 10 из 12 попыток. У армейцев отличился индивидуальной статистикой Шишкарёв – 9 из 11.

Во второй игре, проходившей в Москве, солировал игрок хозяев площадки Валентин Воробьёв. А вот Луня получил не слишком много игрового времени и ограничился тремя взятиями ворот ЦСКА. Хорош был в составе «Зенита» Артём Кулак: гандбольные обозреватели назвали его игру «умной, яркой и результативной» (5 мячей и 2 промаха). Пока не идёт игра в финале у Михаила Виноградова, на показатели которого в двух матчах с ЦСКА поклонникам «Зенита» лучше лишний раз не смотреть.

По разнице в счёте второй матч стал зеркальный отражением первого: хозяева (ЦСКА) получили перевес «+3» к перерыву и завершили игру с разницей в 2 мяча.