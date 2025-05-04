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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА

Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.spbhandball.ru
Отлично провёл ответную игру с «Виктором» Олег Астрашапкин, реализовавший 5 бросков из 6.

Борьбы в ответной встрече между петербургским «Зенитом» и ставропольским «Виктором» не получилось: коллектив Дмитрия Торгованов уверенно победил ставропольцев со счётом 33:23. При этом в первой половине игра была равной, о чём красноречиво свидетельствует счёт – всего лишь 15:14 в пользу «сине-бело-голубых».

Начало решающему спурту «Зенита» положила хорошая игра Виктора Киреева, который раз за разом начал пресекать атаки гостей. По мнению гандбольных обозревателей, «Виктор» выбросил белый флаг задолго до финального свистка, признав преимущество «Зенита». «Питерец.ру» перечисляет наиболее результативных зенитовцев: Олег Астрашапкин – 5 мячей, Олег Луня, Никита Ильтинский и Дмитрий Хмельков – по 4, Евгений Никанович, Тимур Солодовников, Артём Кулак и много мазавший с игры Михаил Виноградов – по 3.

Исполняющий обязанности главного тренера «Виктора» Сергей Клёнов после игры сказал:
«Наверное, на результате сказалось соотношение потерь. Мы сделали много ошибок, позволив хозяевам площадки убежать в контратаку и забросить легкие мячи, чего не было в первом тайме. А вот во втором все посыпалось».

В финале плей-офф Суперлиги «Зениту» будет противостоять ЦСКА, сломивший сопротивление «Чеховских медведей».



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