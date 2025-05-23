Швеция, США, Швейцария и сенсационно выбившая Канаду Дания стали полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2025

Канада и Швейцария стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2024

На ЧМ – 2023 Канада неожиданно проиграла по буллитам Норвегии, а Оскар Линдберг, Андре Петерссон и Никита Михайлис набрали по 2 очка

Чехия и Швеция выиграли свои четвертьфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею, но «Тре Крунур» понадобился овертайм

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой

ЧМ по хоккею – 2025: итоги игрового дня 11 мая включили в себя разгромные победы США и Канады и упорный матч финнов с французами, завершившийся победой «Суоми» в овертайме

39-летний Роман Червенка забросил победную шайбу и набрал 3 очка в первом матче сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею