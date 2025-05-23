Швеция, США, Швейцария и сенсационно выбившая Канаду Дания стали полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2025

«Питерец.ру» не забыл о продолжающемся в Швеции и Дании мировом хоккейном первенстве, на которое по политическим причинам не допущены сборные России и Белоруссии. Мало кто верил в подобное, но теперь возможен и «хозяйский» финал, поскольку датчане удивили всех, пройдя в 1/4 финала Канаду с Сидни Кросби и Нэйтом Маккинноном в составе.
Потомки викингов ужасно начали турнир: Дания потерпела три крупных поражения подряд. Всё решила победа над буллитами над Германией (2:1Б), позволившая датчанам заскочить в четвертьфинал. Канадцы первенствовали в группе «А», завершив предварительный раунд победой над шведами со счётом 5:3. «Кленовые Листья» открыли счёт в четвертьфинале с датчанами усилиями защитника Трэвиса Санхайма, но шайбы Николая Элерса и Ника Олесена позволили состояться сенсации.
Соперником датчан в полуфинале станет сборная Швейцарии, уничтожившая австрийцев (6:0). Шестая шайба Романа Червенки на ЧМ – 2025 не помогла чехам избежать поражения от шведов (2:5), в составе победителей дублями отметились Лео Карлссон и Лукас Рэймонд. С тем же счётом 5:2 американцы превзошли финнов: дубль в составе сборной США сделал Конор Гарланд. Помогут ли трибуны стокгольмской «Авичи-Арены» «Тре Крунур» выйти в финал?