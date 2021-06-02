В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой

Ворота российской сборной в матче с белорусами защищал Александр Самонов, итог – «сухарь». Но вот в плей-офф с канадцами ожидается выход на лёд Сергея Бобровского. «Питерец.ру» удивится, если голкипера «Флориды» вызвали в сборную для того, чтобы держать на лавке в матче с наиболее принципиальным соперником.

Путь команды Валерия Брагина к первому месту в своей группе и выходу в плей-офф был достаточно безоблачным (если не считать осечки со словаками). А вот канадцы, состав которых на этом мировом первенстве откровенно не впечатляет, начали турнир … с трёх поражений подряд. Американцы просто раздавили географических соседей со счётом 5:1. Однако главный тренер сборной кленового листа Жерар Галлан (на фото) не впал в уныние, к тому же сказались присущие канадцам волевые качества.

После трёх «баранок» последовали три победы (над Норвегией, Казахстаном и Италией), а поражение по буллитам от финнов не помешало Канаде попасть в четвертьфинал. А ведь шведская сборная на этом турнире уже установила исторический антирекорд, не выйдя из группы.