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Питерец.ру » Спорт » Канада и Швейцария стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2024

Канада и Швейцария стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
Дневные четвертьфналы оказались результативнее вечерних.

«Питерец.ру» уже собирался сообщить о результатах всех четвертьфинальных матчей на мировом первенстве, но Бьорнинен забросил спасительную для сборной Финляндии шайбу в матче со шведами. Победителями дневных матчей плей-офф стали фавориты – Канада и Швейцария.

Канадцы встречались со словацкой сборной и одержали крупную победу со счётом 6:3. Всё стало ясно на 47-й минуте, когда Брэндон Танев из «Сиэтла» довёл преимущество «Кленовых Листьев» до разгромного – 5:1. Милош Келемен и поигравший в КХЛ за «Витязь» и «Торпедо» Марек Гривик сократили отставание сборной Словакии до двух шайб, но итоговые 6:3 зафиксировало попадание Ника Пола из «Тампа-Бэй». Канадцы прекрасно играют на этом чемпионате – ВОСЬМАЯ победа подряд (две из которых одержаны в овертаймах).

Швейцарский защитник Роман Йоси, выступающий за «Нэшвилл», второй матч подряд не набрал очков. Но это не помешало швейцарцам разобраться с германской сборной, счёт – 3:1. Филипп Грубауэр старался и отразил 23 броска, борьба шла буквально до финальной сирены, но победила сборная Швейцарии. И здесь случилось попадание в пустые ворота: не промахнулся Кристоф Берчи. Автором победной и уже шестой для себя на ЧМ – 2024 шайбы стал Нико Хишир («Нью-Джерси»).


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