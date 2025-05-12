ЧМ по хоккею – 2025: итоги игрового дня 11 мая включили в себя разгромные победы США и Канады и упорный матч финнов с французами, завершившийся победой «Суоми» в овертайме

Очередные полдюжины матчей были сыграны 11 мая на хоккейном чемпионате мира, продолжающемся в Швеции и Дании без участия не допущенных на «Мундиаль» по политическим мотивам сборных России и Белоруссии. Американцы легко победили венгров со счётом 6:0, дубли сделали Фрэнк Назар и Каттер Готье, а голкиперу «звёздно-полосатой» команды Джереми Свейману удался «сухарь» (13 сэйвов). Словаки пересилили словенцев в не слишком результативной игре – 3:1 в пользу команды Владимира Орсага.

Германия первой пропустила во встрече с Казахстаном (отличился Никита Михайлис), после чего хоккейные «тевтоны» четырежды подряд забили и закономерно выиграли – 4:1. «Питерец.ру» отмечает и волевую победу канадцев над командой Латвии: «Кленовым Листьям» пришлось отыгрываться после шайбы Эдуарда Тралмакса на 8-й минуте. Итог – 7:1 в пользу североамериканцев: дублями отметились Трэвис Конекны и Кент Джонсон, а ветерану канадской сборной Сидни Кросби удался «ассистентский хет-трик» (3 очка только за передачи).

Давид Пастрняк стал автором победной шайбы чехов в матче с норвежцами (2:1). А украшением игрового дня неожиданно стал матч финнов и французов: аутсайдеры изрядно помучили коллектив Антти Пеннанена, проиграв 3:4ОТ.



