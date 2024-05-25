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Питерец.ру » Спорт » Чехия и Швеция выиграли свои полуфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею, но «Тре Крунур» понадобился овертайм

Чехия и Швеция выиграли свои полуфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею, но «Тре Крунур» понадобился овертайм

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
В полуфинале состоятся матчи Швеция – Чехия и Канада – Швейцария.

«Питерец.ру» сообщает о результатах всех четырёх матчей 1/4 финала на мировом хоккейном первенстве. Компанию Канаде и Швейцарии в полуфинале составили сборные Швеции и Чехии. В матче чехов с американцами была заброшена всего лишь одна шайба, а главным героем стал чешский голкипер Лукаш Достал из «Анахайма», который отразил 36 бросков в створ своих ворот и заработал почётный «сухарь» в плей-офф «Мундиаля». Коллега Достала по амплуа Чарли Линдгрен, являющийся одноклубников Александра Овечкина по «Вашингтону», достал шайбу из собственных ворот лишь раз: на 27-й минуте неувядаемый Роман Червенка помог Павлу Захе реализовать большинство. Американцы продлили свою многолетнюю серию без побед на чемпионатах мира, а чехи теперь встретятся с грозными шведами: усилил чешскую сборную по ходу турнира бостонец Давид Пастрняк.

Скандинавы могли повторить счёт 1:0 в свою пользу в игре против географических соседей – финнов. Шведский вратарь Филипп Густавссон («Миннесота») шёл к матчу «на ноль», а вот его финский коллега из шведского клуба «Вёкше» Эмиль Ларми пропустил на 56-й минуте после точного броска защитника «Баффало» Расмуса Далина. Финны сумели добиться овертайма, в котором удачливее оказались шведы.

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