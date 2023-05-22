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Питерец.ру » Спорт » На ЧМ – 2023 Канада неожиданно проиграла по буллитам Норвегии, а Оскар Линдберг, Андре Петерссон и Никита Михайлис набрали по 2 очка

На ЧМ – 2023 Канада неожиданно проиграла по буллитам Норвегии, а Оскар Линдберг, Андре Петерссон и Никита Михайлис набрали по 2 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
Сборные России и Белоруссии по политическим мотивам не участвуют в мировом хоккейном форуме в Тампере и Риге.

«Кленовые Листья» явно недооценили сборную Норвегии и поплатились за это, потерпев историческое поражение (счёт – 3:2 Б в пользу скандинавов). «Питерец.ру» не будет приводить, с каким счётом канадцы раньше громили норвежцев, хотя важно отметить: накануне североамериканский хоккейный монстр проиграл ещё и швейцарцам (2:3). Просто этот канадский состав выглядит максимально незвёздным: к известным игрокам можно отнести лишь Лучича и Тоффоли.

Шведы не испытали никаких проблем в матче с датчанами – 4:1. Андре Петерссон, поигравший в пяти командах КХЛ («Сочи», «Авангард», «Барыс», московское «Динамо» и «Локомотив») набрал в этом матче 2 (1+1) очка – впервые для себя на этом чемпионате. Петерссон не смог отличиться лишь в матче с финнами, который «Тре Крунур» выиграли 15 мая (2:1 Б). Бывший центрфорвард столичного «Динамо» отметился сегодня двумя результативными передачами – с одной из них отличился Деннис Эверберг, с другой – тот же Петерссон.

Сборная Казахстана обыграла Словению со счётом 4:3, здесь 2 (1+1) очка набрал нападающий «Барыса» Никита Михайлис. Казахстанская команда ранее потерпела ЧЕТЫРЕ крупных поражения на этом чемпионате мира, в том числе особенно унизительные 0:7 от Латвии.

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