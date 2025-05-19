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Питерец.ру » Спорт » В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге

В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Ключевым эпизодом ростовского матча стал отменённый в концовке спасительный гол хозяев поля.

Ростовские любители футбола надолго запомнят момент из концовки воскресного матча местной команды с петербургским «Зенитом». Проигрывая со счётом 0:1 (Александр Соболев отличился на 30-й минуте с передачи Нино), ростовчане едва не спаслись на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте. Защитник хозяев поля Максим Осипенко с передачи бразильца Роналдо (не путать со всем известным «Зубастиком» из «Галактикос»!) поразил ворота Евгения Латышонка.

Однако судейская бригада во главе с главным арбитром встречи Евгением Кукуляком из Калуги посовещалась и отменила гол команды Джонатана Альбы. Причина – офсайд у Осипенко, забивавшего с позиции центрфорварда. Так «Зенит» отстоял минимальную победу и продолжает бороться с «Краснодаром» за чемпионство в сезоне РПЛ – 2024/2025.

«Питерец.ру» следил и за матче в Оренбурге, где «Быки» одержали столь нужную для себя победу со счётом 2:1. В дебюте игры 28-летний аргентинец Мансилья вывел «Оренбург» вперёд, но краснодарский колумбиец Джон Кордоба сравнял счёт ещё до перерыва. Победным для команды Мурада Мусаева стал гол защитника Лукаса Оласа.

Судьба золотых медалей решится в заключительном туре: у «Краснодара» – 64 очка, у «Зенита» – на очко меньше.


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