ента новостей

01:05
Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов
00:39
Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип
21:11
Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024
11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
13:28
На Кубинской улице в ДТП погиб мотоциклист
13:25
В деревне Малое Карлино иномарка сбила 16-летнюю школьницу
13:21
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
13:15
В Буграх в квартире молодой пары обнаружили склад запрещенных веществ
13:11
На улице Марата подростка ударили ножом
10:25
Кто приедет на ПМЭФ-2024?
09:43
Как зарабатывают студенты?
00:58
Андрей Рублёв сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Маттео Арнальди всего в трёх сетах, Даниил Медведев свой матч выиграл
00:31
КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»
19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
18:49
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель»
13:42
родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте
11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип

Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Петербуржцы полматча проигрывали, но сравняли счёт на 81-й минуте и вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время.

Сергей Семак доверил место в воротах Денису Адамову, а Михаил Кержаков и Александр Васютин наблюдали за игрой со скамейки запасных. «Питерец.ру» знает о возможном переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в состав чемпиона России, и кубковый финал лишь подтвердил состоятельность калининградского голкипера, продержавшегося без пропущенного гола 81 минуту.

Счёт открыли балтийцы: незадолго перед перерывом им удалась образцовая контратака. Белорус Виталий Лисакович снабдил мячом Данилу Козлова, который выдал шикарную передачу бразильцу Алексу Фернандесу – в той ситуации промахнуться было чрезвычайно сложно. «Зенит» вроде бы сравнял счёт во втором тайме, когда ворота Латышонка поразил Вендел. Однако видеопросмотр дал повод главному арбитру Сергею Карасёву отменить гол, поскольку Александр Ерохин в пылу борьбы нарушил правила.

На 81-й минуте Дмитрий Рыбчинский сумел заблокировать потенциально голевой удар по воротам «Балтики», но защитник «Зенита» Нино оказался расторопным и сравнял счёт. Развязка наступила на 5-й компенсированной минуте: Андрей Мостовой адресовал мяч Нуралы Алипу, и казахстанский защитник не промахнулся – 2:1. Так «Зенит» выиграл шестой кубок страны в историик клуба (первый – в 1944 году).


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-09-2023, 21:51
Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3
5-11-2023, 00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
25-07-2021, 19:47
Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил
1-11-2023, 20:07
Гол Андрея Сергеева на исходе матча помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче Кубка России
18-02-2022, 01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
14-09-2022, 19:56
Фиаско «Зенита» в матче Кубка России в Самаре – 0:2 и удалённый Клаудиньо

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
0
241
1-06-2024, 13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
0
202
1-06-2024, 13:28
На Кубинской улице в ДТП погиб мотоциклист
0
169
1-06-2024, 13:25
В деревне Малое Карлино иномарка сбила 16-летнюю школьницу
Наверх