Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип

Сергей Семак доверил место в воротах Денису Адамову, а Михаил Кержаков и Александр Васютин наблюдали за игрой со скамейки запасных. «Питерец.ру» знает о возможном переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в состав чемпиона России, и кубковый финал лишь подтвердил состоятельность калининградского голкипера, продержавшегося без пропущенного гола 81 минуту.

Счёт открыли балтийцы: незадолго перед перерывом им удалась образцовая контратака. Белорус Виталий Лисакович снабдил мячом Данилу Козлова, который выдал шикарную передачу бразильцу Алексу Фернандесу – в той ситуации промахнуться было чрезвычайно сложно. «Зенит» вроде бы сравнял счёт во втором тайме, когда ворота Латышонка поразил Вендел. Однако видеопросмотр дал повод главному арбитру Сергею Карасёву отменить гол, поскольку Александр Ерохин в пылу борьбы нарушил правила.

На 81-й минуте Дмитрий Рыбчинский сумел заблокировать потенциально голевой удар по воротам «Балтики», но защитник «Зенита» Нино оказался расторопным и сравнял счёт. Развязка наступила на 5-й компенсированной минуте: Андрей Мостовой адресовал мяч Нуралы Алипу, и казахстанский защитник не промахнулся – 2:1. Так «Зенит» выиграл шестой кубок страны в историик клуба (первый – в 1944 году).



