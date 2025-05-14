Сокрушительным поражением со счётом 0:5 от клуба «Торпедо-Горький» завершило сезон в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»

Не такого завершения серии ожидали поклонники петербургского хоккейного «Динамо», которое тренирует Игорь Гришин. Динамовцы из города на Неве постоянно вели в серии с «Торпедо-Горький» (2–0, 3–2), да и седьмой матч проходил в «Юбилейном», который по таком случаю посетили более 4 тысяч зрителей.

Первую заброшенную шайбу трибуны дождались быстро: она влетела в ворота Евгения Ярославлева на 4-й минуте. Это Артём Мисников отличился с передач Романа Опалева и Кирилла Кирсанова. Подножка в исполнении Георгия Бердюкова привела ко второй пропущенной динамовцами шайбе, когда на 14-й минуте Денис Орлович-Грудков реализовал большинство. «Динамо» подсчитал: в серии с динамовцами Орлович-Грудков набрал 5 (2+3) очка. «Питерец.ру» заметил, что этот форвард отмечался результативными действиями только в проходивших в Санкт-Петербурге матчах – при этом в КАЖДОЙ подобной игре!

В середине второго периода Глеб Чесноков довёл преимущество нижегородцев до крупного, а в концовке матча Егор Виноградов и Матвей Уткин не отказали себе в удовольствии поразить пустые ворота хозяев льда. Итоговый счёт – обескураживающие 0:5, а полуфинальная серия проиграна динамовцами 3–4.

Но несмотря на это фиаско, сезон можно назвать успешным!



