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Питерец.ру » Спорт » Сокрушительным поражением со счётом 0:5 от клуба «Торпедо-Горький» завершило сезон в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»

Сокрушительным поражением со счётом 0:5 от клуба «Торпедо-Горький» завершило сезон в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Седьмой матч полуфинальной серии проигран вчистую, а в финале «горьковчан» ждёт воскресенский «Химик».

Не такого завершения серии ожидали поклонники петербургского хоккейного «Динамо», которое тренирует Игорь Гришин. Динамовцы из города на Неве постоянно вели в серии с «Торпедо-Горький» (2–0, 3–2), да и седьмой матч проходил в «Юбилейном», который по таком случаю посетили более 4 тысяч зрителей.

Первую заброшенную шайбу трибуны дождались быстро: она влетела в ворота Евгения Ярославлева на 4-й минуте. Это Артём Мисников отличился с передач Романа Опалева и Кирилла Кирсанова. Подножка в исполнении Георгия Бердюкова привела ко второй пропущенной динамовцами шайбе, когда на 14-й минуте Денис Орлович-Грудков реализовал большинство. «Динамо» подсчитал: в серии с динамовцами Орлович-Грудков набрал 5 (2+3) очка. «Питерец.ру» заметил, что этот форвард отмечался результативными действиями только в проходивших в Санкт-Петербурге матчах – при этом в КАЖДОЙ подобной игре!

В середине второго периода Глеб Чесноков довёл преимущество нижегородцев до крупного, а в концовке матча Егор Виноградов и Матвей Уткин не отказали себе в удовольствии поразить пустые ворота хозяев льда. Итоговый счёт – обескураживающие 0:5, а полуфинальная серия проиграна динамовцами 3–4.

Но несмотря на это фиаско, сезон можно назвать успешным!


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