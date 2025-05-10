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Питерец.ру » Спорт » На ЧМ по хоккею Швеция и США выиграли свои первые матчи с одинаковым счётом 5:0, по «сухарю» заработали Маркстрём и Даккорд

На ЧМ по хоккею Швеция и США выиграли свои первые матчи с одинаковым счётом 5:0, по «сухарю» заработали Маркстрём и Даккорд

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.iihf.com
Проиграли фаворитам с разницей в пять шайб Словакия и Дания.

Никакой интриги не получилось во вторых матчах первого игрового дня хоккейного «Мундиаля», который стартовал 9 мая в Швеции и Дании. Именно хозяева чемпионата мира вышли на лёд, и если шведы одержали разгромную победу, то датчане потерпели чувствительное поражение, а счёт в обоих встречах был одинаковый – 5:0.

«Тре Крунур» (главный тренер – Сэм Халлам) на стокгольмской «Авичи Арене» смогли забросить в словацкие ворота первую шайбу на 12-й минуте. Счёт открыл Михаэль Баклунд, которому ассистировали Эмиль Хейнеман и Элиас Линдхольм. Шведам понравилось забивать, и на первый период команды отправились при счёте 3:0 в пользу команды-фаворита после точных бросков Лео Карлссона и Юнаса Бродина. Шайба Бродина оказалась в воротах Патрика Рыбара за 6 секунд до завершения первого периода и фактически завершила борьбу в этом матче. До финальной сирены отличились Линдхольм и установивший итоговый счёт Мика Зибанежад.

Датчане играли с американцами в Хернинге и вчистую проиграли, ни разу не забросив Джоуи Даккорду. Счёт в первом периоде открыл Каттер Готье, а Мэтти Бенирсу удался дубль. «Питерец.ру» назовёт и авторов ещё двух шайб «звёздно-полосатой» команды в ворота Фредерика Дикова – это Логан Кули и Мэйсон Лорей.



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