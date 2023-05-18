Два канадца, Кубалик и Тёммернес отличились повышенной результативностью в очередных матчах ЧМ – 2023 по хоккею

«Питерец.ру» не сомневался, что на продолжающемся без участия сборных России и Белоруссии хоккейном чемпионате мира фавориты добьются успеха в вечерних матчах 17 мая. Защитник канадцев Уигер уже на 19-й секунде открыл счёт в матче «Кленовых Листьев» со сборной Казахстана, итог – 5:1 в пользу североамериканцев. По 3 очка в составе канадцев набрали Круз («Аризона») и Велено («Детройт»).

Финны обыграли французов со счётом 5:3, здесь ветеран «Суоми» Марко Анттила набрал 2 (1+1) очка. «Питерец.ру» впечатлён результативностью 37-летнего Анттила. Победную для сборной Финляндии шайбу в этом матче записал на свой счёт бывший нападающий «Салавата Юлаева» Хартикайнен.

Сегодняшний игровой день начался с двух разгромов. Шведы расправились с венграми (7:1), здесь сразу 4 очка на счету защитника «Фрелунды» Тёммернеса. Бывший форвард СКА Роман Червенка поразил ворота словенцев в матче, который чехи выиграли со счётом 6:2. Но главным действующим лицом этой встречи стал Доминик Кубалик из «Детройта», набравший 4 (3+1), а швед Тёммернес только ассистировал партнёрам по «Тре Крунур».

Швейцарцы на этот раз пропустили, но победили словаков (4:2). Сборная Германии забросила датчанам шесть раз, а пропустила только четыре.