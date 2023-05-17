ЧМ – 2023 по хоккею: второй «сухарь» швейцарца Дженони, а известный по работе в «Сан-Хосе» с Макаровым и Ларионовым тренер Кевин Константайн творит историю с венграми

Вчера на чемпионате мира по хоккею состоялись четыре матча, и как минимум один результат тянет на сенсацию. «Питерец.ру» имеет в виду победу Венгрии (тренер – тот самый Кевин Константайн, которому уже 64 года) над Францией – 3:2 в овертайме. Из состава французов болельщикам «Сибири» известен Шарль Бертран: именно этот нападающий «Ингольштадта» набрал в поединке с венграми 2 (1+1) очка.

Случились вчера и два вратарских «сухаря»: норвежец Хаукеланн не пропустил в игре со Словенией (скандинавы выиграли 1:0), а швейцарец Леонардо Дженони («Цуг») отразил все 13 бросков по своим воротам от игроков сборной Казахстана. Коллектив Патрика Фишера легко обыграл Казахстан со счётом 5:0, по 2 очка в составе швейцарцев набрали Херцог и Риа. А вот ещё у одного швейцарца – наставника австрийской команды на ЧМ – 2023 Бадера – дела пока идут плохо: проиграв вчера датчанам со счётом 2:6, сегодня австрийцы были разгромлены сборной США (1:4).

В ещё одном матче сегодняшнего игрового дня Латвия с минимальным счётом 2:1 одолела Норвегию (ассистентский балл заработал много поигравший в КХЛ Каспарс Даугавиньш). Прямо сейчас завершаются первые периоды во встречах Канада – Казахстан (3:1) и Финляндия – Франция (1:1).