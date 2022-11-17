Баскетбольный «Зенит» в Краснодаре растерял огромное преимущество по ходу матча, но выиграл у «Локомотива» со счётом 68:62

«Питерец.ру» не сомневается, что победный для «Зенита» матч в Краснодаре войдёт в историю Единой Лиги ВТБ под заголовком «выигранная со счётом 30:5 четверть». Именно так завершился третий отрезок встречи, который позволил «Зениту» оторваться в счёте на 21 очко. Но слишком рано коллектив Хавьера Паскуаля поверил в победу: в четвёртой четверти счёт … сравнялся!

Однако началась заключительная четверть этого интересного поединка дальним попаданием Игоря Вольхина, после чего «Зенит» повёл уже 24 очка. Но хозяева закусили удила и смогли догнать петербуржцев: организаторами погони выступили Барфорд, Ведищев и Квитковских. При равном счёте важнейший дальний бросок забросил Дмитрий Кулагин, нервы которого не дрогнули. После этого блеснул индивидуальным мастерством переигравший своего оппонента Трэй Томпкинс – точный средний бросок, после чего преимущество «Зенита» достигло 4 очков за 12 секунд до сирены. Итог – 68:62 в пользу гостей, а самыми результативными в составе «Зенита» стали Тома Эртель и Томас Вимбуш (по 16 очков). У «Локомотива» отличился личной статистикой Барфорд – 22 очка и 2 перехвата.

Следующий соперник «Зенита» - МВА Василия Карасёва.