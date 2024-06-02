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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024

Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024

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58
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Счёт четвёртого матча – 88:77, хотя петербургская защита не сумела сдержать набравшего 28 очков Мартюка.

«Питерец.ру» знает, что центровой краснодарского «Локомотива» Андрей Мартюк любит издеваться над защитой «Зенита». Мартюк хорошо начал бронзовую серию, набрав в первом же матче с «сине-бело-голубыми» 21 очко. А в четвёртой игре Мартюку не хватило двух очков, чтобы оформить «тридцатник»: 5 из 10 средних бросков, 4 из 6 дальних, 6 точных штрафных принесли неудержимому «большому» 28 очков. Но победа в матче и в серии досталась «Зениту», завоевывавшему в этом сезоне бронзовые медали.

Три четверти шла равная игра, но в заключительном отрезке встречи команда Хавьера Паскуаля доминировала («+13»). Разыгрывающий Трент Фрейзер и центровой Винс Хантер поделили между собой лавры самого полезного игрока матча, показав одинаковый индекс полезности («+24»). При этом Фрейзер раздал партнёрам по команде вдвое больше передач, чем Тома Эртель (8 против 4 у француза). Наконец-то достойно сыграл рекрутированный перед плей-офф американец Джувэн Морган, набравший 10 очков и сделавший 7 подборов чуть более чем за 22 минуты на паркете краснодарского «Баскет-холла». А вот у «Локомотива» кроме Мартюка никто не добрался даже до отметки в 10 очков (9 набрал Девон Акун-Пёрселл, 8 – Карвел Андерсон, у Джейлена Барфорда – 2 очка).



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