Баскетбольный «Зенит» после двух домашних побед над «Локомотивом-Кубанью» продолжит полуфинальную серию в Краснодаре 11 мая

Полуфинальные серии плей-офф Единой Лиги ВТБ набирают обороты. В одном из них ЦСКА дважды победил УНИКС: первый матч получился «низовым», как говорят букмекеры, счёт – 67:56 в пользу столичных армейцев. Вторая игра, тоже проходившая в «Мегаспорте», получилась более результативной и завершилась победой ЦСКА со счётом 95:87. У победителей блеснули Алекса Аврамович (32 очка) и Каспер Уэйр (26 очков), у проигравших 23 очка набрал Маркус Кин, у бывшего игрока «Зенита» Джалена Рейнольдса – 20 очков.

«Сине-бело-голубые» тоже ведут в серии с «Локомотивом-Кубанью» со счётом 2–0 после двух успешных матчей с командой Андрея Ведищева в Санкт-Петербурге. «Питерец.ру» кратко подводил итоги первого и второго матчей: всё началось с почти разгромной победы «Зенита» над кубанскими железнодорожниками с разницей в 27 очков. В этой встрече 33 очка набрал Дуэйн Бэйкон, у Трента Фрейзера – 24 очка.

«Локомотив-Кубань» был близок к победе во второй игре: перед началом заключительной четверти гости петербургской «Арены» вели в счёте и сдаваться явно не собирались. В заключительной четверти кубанцы вели 9 очков, но при поддержке трибун «Зениту» удалось одержать трудную победу – 85:80, на счету Бэйкона – 20 очков.



