Гандбольный «Зенит» после «-5» в домашнем матче с «Чеховскими медведями» резко снизил свои шансы на попадание в финал

«Питерец.ру» обращает внимание на то, что гандбольный клуб «Чеховские медведи» по-прежнему тренирует настоящая легенда спорта — Владимир Салманович Максимов (на фото). Именно на арене в подмосковном Чехове, носящей его имя, 8 мая состоится ответная полуфинальная игра серии плей-офф гандбольной Суперлиги. Вряд ли «Зенит» прибудет в Подмосковье в приподнятом настроении, поскольку в домашнем матче петербуржцы потерпели чувствительное поражение со счётом 24:29.

Клубный сайт «сине-бело-голубых» вспомнил неутешительную историю соперничества с «Чеховскими медведями» в плей-офф ещё со времён «Невы»: один выигранный матч, одна ничья и ноль выходов в следующий раунд. На этот раз гандбольные подмосковные хищники ещё и раздосадованы не слишком удачным прошлым сезоном, когда ЦСКА отобрал у «Чеховских медведей» статус гегемона Суперлиги.

Получив минимальное преимущество в дебюте, команда Дмитрия Торгованова проиграла первый тайм с разницей «-3». Так и не удалось сдержать лидера нападения «Чеховских медведей» Александра Ермакова, забившего 8 голов. В составе хозяев порадовал Олег Луня, показавший 100%-ную точность — 11 голов из 11 бросков (10 из них были семиметровыми штрафными). Тимур Солодовников забил 5 из 5.