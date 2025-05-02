Гандбольный «Зенит» после минимальной победы над ставропольским «Виктором» проведёт ответный полуфинальный матч 2 мая

Гандбольному «Зениту» совсем скоро предстоит ответный полуфинальный матч плей-офф Суперлиги против ставропольского «Виктора». «Питерец.ру» желает команде Дмитрия Торгованова выхода в финал и напоминает подробности первого поединка с «Виктором» (в другом полуфинале отношения выясняют ЦСКА и «Чеховские медведи»).

Если у «Зенита» вернулся в строй Артём Кулак, то преодолевший в четвертьфинале сопротивление «Динамо-Сунгуля» «Виктор» лишился Станислава Третынко. К тому же наблюдается тренерская чехарда на тренерском мостике ставропольской команды, что явно не придаёт игрокам «Виктора» большей уверенности в себе.

В дебюте игры дважды забил Павел Тураев, у которого особый настрой на матчи с «Зенитом». Первый тайм завершился с преимуществом «Зенита» в два мяча, но после перерыва «Виктор» активизировался, да ещё и концовка ставропольцам явно удалась. Итог первой полуфинальной игры – минимальная победа «Зенита» со счётом 23:22. По 5 мячей в составе петербуржцев забили Михаил Виноградов и Олег Луня, а Кулак отличился 100%-ной эффективностью, реализовав все 4 броска. А вот лидер атаки «Виктора» Иван Пасёнов тот матч провалил – 2 из 3. Зато Иван Некрасов атаковал без промаха.

Теперь всё решится в Санкт-Петербурге.



