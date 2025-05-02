ента новостей

00:43
Гандбольный «Зенит» после минимальной победы над ставропольским «Виктором» проведёт ответный полуфинальный матч 2 мая
00:11
«Зенит» победил ЦСКА в первом матче кубкового финала Пути РПЛ со счётом 2:0, голы в ворота Торопа забили Кассьерра и Мостовой
17:50
Каковы новые выплаты и льготы для студенток и семей?
11:41
В СПб выдают льготные займы для бизнеса
10:31
В СПб нехватка учителей
09:45
Многие петербуржцы перерабатывают
02:46
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи
02:20
В 5-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербургская «СШОР ШШ» уступила «Русской Шахматной Школе»
01:59
МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1
13:16
В Ленобласти на трассе «Нарва» введут реверсивное движение
11:05
Пенсионерка из Стрельны отдала мошенникам полмиллиона рублей
10:58
На Невском проспекте задержали подозреваемого в грабеже
10:39
На Пушкинской улице задержали подозреваемого в грабеже
10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
10:27
В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»
09:39
Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом
09:24
На Планерной улице у автосервиса произошла поножовщина
09:19
Военные интересуются жильем в области
08:40
Рост цен на лекарства в СПб: приводим данные
08:22
Уникальное мороженое станет сенсацией фестиваля
01:46
Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» – в числе лидеров сочинского «командника» после победы в 4-м туре
01:10
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи
23:55
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»
19:52
В петербургском метро запустили брендированный поезд «Зенита»
19:32
В Петербурге состоялось юбилейное гала -шоу команды по синхронному катанию «Парадиз»
19:27
Федерация самбо в Петербурге провела «Урок Мужества»
15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды
12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
12:39
В Красном Селе ограбили подростка
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» после минимальной победы над ставропольским «Виктором» проведёт ответный полуфинальный матч 2 мая

Гандбольный «Зенит» после минимальной победы над ставропольским «Виктором» проведёт ответный полуфинальный матч 2 мая

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На фото – 18-й номер «сине-бело-голубых» Олег Луня.

Гандбольному «Зениту» совсем скоро предстоит ответный полуфинальный матч плей-офф Суперлиги против ставропольского «Виктора». «Питерец.ру» желает команде Дмитрия Торгованова выхода в финал и напоминает подробности первого поединка с «Виктором» (в другом полуфинале отношения выясняют ЦСКА и «Чеховские медведи»).

Если у «Зенита» вернулся в строй Артём Кулак, то преодолевший в четвертьфинале сопротивление «Динамо-Сунгуля» «Виктор» лишился Станислава Третынко. К тому же наблюдается тренерская чехарда на тренерском мостике ставропольской команды, что явно не придаёт игрокам «Виктора» большей уверенности в себе.

В дебюте игры дважды забил Павел Тураев, у которого особый настрой на матчи с «Зенитом». Первый тайм завершился с преимуществом «Зенита» в два мяча, но после перерыва «Виктор» активизировался, да ещё и концовка ставропольцам явно удалась. Итог первой полуфинальной игры – минимальная победа «Зенита» со счётом 23:22. По 5 мячей в составе петербуржцев забили Михаил Виноградов и Олег Луня, а Кулак отличился 100%-ной эффективностью, реализовав все 4 броска. А вот лидер атаки «Виктора» Иван Пасёнов тот матч провалил – 2 из 3. Зато Иван Некрасов атаковал без промаха.

Теперь всё решится в Санкт-Петербурге.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-10-2024, 02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
28-05-2023, 19:22
Гандбольный «Зенит» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 31:28 и завершил неудачный сезон – 2022/2023 на 5-м месте
6-05-2023, 15:14
Гандбольный «Зенит» дома проиграл ЦСКА первый матч плей-офф Суперлиги со счётом 28:33
9-05-2024, 02:35
Гандбольный «Зенит» смог одержать минимальную победу над «Чеховскими медведями» в гостях, но по сумме двух матчей в финале сыграет клуб из Подмосковья
14-10-2023, 23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
5-10-2024, 19:30
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» в 7-м туре Суперлиги, Луня забил 7 мячей

Происшествия на дорогах

30-04-2025, 10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
29-04-2025, 12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
Наверх