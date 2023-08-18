«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в начавшемся 5-м туре чемпионата РПЛ: Рашид Рахимов спасён от досрочного увольнения

«Рубин» стартовал в чемпионате в двух ничьих (2:2 с «Локомотивом» и 1:1 с «Оренбургом»), после чего команда Рашида Рахимова потерпела два крупных поражения – 1:4 от «Спартака» и 0:3 от «Ростова». Некие инсайдеры вовсю пророчили Рахимову увольнение, да и «Питерец.ру» не сомневался, что проигрыш «Крыльям Советов» приведёт к переменам в тренерском штабе «Рубина».

А вот у «Крыльев Советов» старт получился отличным – 8 очков после 4-х туров, включая разгром «Ростова» со счётом 5:1. Все голы на «Ак Барс Арене» были сегодня забиты в первом тайме, а из второй половины игры в протокол попало лишь удаление самарца Гарета Гленна Бейла.

Счёт уже на 11-й минуте открыл защитник хозяев поля Алексей Грицаенко, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. Но очень скоро Александр Солдатенков и Бенхамин Гарре организовали ответный самарский гол – Борре забил Юрию Дюпину ударом левой ногой. Ключевой эпизод встречи случился перед перерывом, когда главный арбитр Сергей Цыганок из Владивостока назначил пенальти в ворота Ивана Ломаева. Голкипер «Крыльев» отбил удар Даку с «точки», но защитник «Рубина» Александр Мартынович забил с добивания – и именно этот гол стал для казанского клуба победным – 2:1 в пользу «Рубина».