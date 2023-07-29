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Питерец.ру » Спорт » День боевых ничьих в РПЛ: «Крылья Советов» - «Динамо» 3:3, а «Ростов» спасся в матче с «Зенитом» после гола Комличенко в компенсированное время

День боевых ничьих в РПЛ: «Крылья Советов» - «Динамо» 3:3, а «Ростов» спасся в матче с «Зенитом» после гола Комличенко в компенсированное время

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
«Динамо» и «Зенит» вправе сожалеть об упущенных возможностях во 2-м туре РПЛ.

Субботняя программа 2-го тура Российской Премьер-Лиги началась весёлым матчем в Самаре, в котором «Крылья Советов» после первого тайма «летели» два мяча столичным динамовцам. Захарян открыл счёт, Тюкавин удвоил преимущество «Динамо», после чего самарский защитник Фернандо Костанца отыграл один мяч. Но !пенальтист Смолов ещё до перерыва вернул гостям комфортный перевес в два мяча.

Защитник Гленн Бэйл поразил ворота Шунина на 74-й минуте, вдохнув в одноклубников и трибуны «Солидарность Арены» надежду на ничью. И футбольное чудо свершилось: петербургский арбитр Артём Любимов указал на «точку» на 91-й минуте, Гарре не промахнулся. «Питерец.ру» отмечает, что все голы самарцев в этой зрелищной встрече забили легионеры.

«Зенит» упустил победу в Ростове, ведь после точного удара Матео Кассьерры «сине-бело-голубые» повели в счёте. Но и здесь не обошлось без одиннадцатиметрового в концовке. Заменивший в перерыве Зелимхана Бакаева Андрей Мостовой нарушил правила в собственной штрафной в борьбе с Черновым. Несмотря на возмущение гостей, был исполнен: Михаил Кержаков имел шансы отбить удар Комличенко, но ростовчане отыгрались.

Расстроенный упущенной победой Сергей Семак ещё и красную карточку получил.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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