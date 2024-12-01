Иван Сергеев сделал дубль и помог «Крыльям Советов» сенсационно победить «Зенит» в 17-м туре на «Газпром Арене» со счётом 3:2

Дубль Ивана Сергеева в матче, в котором «Крылья Советов» неожиданно обыграли «Зенит», наверняка войдёт в историю российского футбола. Ведь Сергеев стал «лишним» нападающим для «сине-бело-голубых» после появления в «Зените» Александра Соболева. «Питерец.ру» изучил статистику Сергеева в «Крыльях»: забавно, что начал Иван чемпионат РПЛ – 2024/2025 с гола именно в ворота самарцев («Зенит» тогда победил с разгромным счётом 4:0).

В «Крыльях Советов» Сергеев результативностью до принципиального матча на «Газпром Арене» не блистал – всего один забитый мяч в ворота «Оренбурга» в октябре. Сегодня «Зенит» очень быстро открыл счёт, когда Максим Глушенков огорчил Сергея Песьякова уже на 4-й минуте. Но на 17-й минуте Сергеев легко поразил ворота Дениса Адамова после передачи Ивана Олейникова. Не успели петербуржцы разыграть мяч с центра поля, а Олейников уже вывел гостей вперёд: Адамов мог погрузиться в размышления о только что пропущенном голе и временно потерять концентрацию.

На 28-й минуте Сергеев нанёс точный удар головой после хорошего навеса Ивана Рассказова, и счёт стал 1:3. Нуралы Алип во втором тайме сократил отставание «Зенита» в счёте, но хозяевам не удалось добиться даже ничьей – сенсационные 2:3.