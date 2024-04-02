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Питерец.ру » Спорт » Ничья в 22-м туре чемпионата РПЛ с «Крыльями Советов» не привела к потере лидерства «Зенитом», ведь «Краснодар» свой матч тоже не выиграл

Ничья в 22-м туре чемпионата РПЛ с «Крыльями Советов» не привела к потере лидерства «Зенитом», ведь «Краснодар» свой матч тоже не выиграл

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Под руководством Мурата Мусаева «Быки» упустили победу в гостях в игре с «Локомотивом».

Дождавшись завершения очередного тура первенства России по футболу, «Питерец.ру» обозревает турнирную таблицу РПЛ. Петербургский «Зенит» не сумел выиграть в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Команда Сергея Семака ужасно начала матч, пропустив уже на 1-й минуте, когда Владислав Шитов поразил ворота Дениса Адамова. В середине первого тайма Артур сравнял счёт, забив свой первый гол в российском чемпионате. Больше Иван Ломаев не пропустил, матч завершился вничью – 1:1.

«Краснодар», по необъяснимым причинам расставшийся с Владимиром Ивичем, упустил отличный шанс стать единоличным лидером таблицы, поскольку долго вёл в счёте в игре с московским «Локомотивом» после автогола Тимура Сулейманова на 10-й минуте. Но железнодорожники сумели выровнять положение после точного удара Максима Глушенкова, забить которому помог хороший пас от Владислава Сарвели. Те же 1:1 на «РЖД Арене» привели к отсутствию изменений на Олимпе турнирной таблицы. Теперь у «Зенита» – 41 очко, у краснодарского клуба – 40.

Третье место пока занимает столичное «Динамо», которое изрядно разочаровало в 22-м туре. Команда Марцела Лички была разгромлена на своём поле «Ростовом» Валерия Карпина, счёт – 1:4 (дубль сделал Мохаммед Мохеби).

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