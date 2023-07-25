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Питерец.ру » Спорт » На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам

На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
chesswood.ru
Ханс Моке Ниманн (на фото) после неожиданной «баранки» во 2-м туре от юноши из Узбекистана.

Скандальный Ханс Моке Ниманн почтил своим присутствием турнир в городе Уральск (Казахастан), и «Питерец.ру» знает причину: призовой фонд в 17 млн тенгэ привлечёт любого алчного американского шахматиста. Не пригласили Гату Камского – а зря!

В 5-м туре Ниманн, чей рейтинг ФИДЕ составляет 2674 (начало седьмой десятки), смог добиться победы в противостоянии с шахматистом из Турции. Теперь у Ниманна – 3,5 очка, и в следующем туре американец сыграет с российским гроссмейстером, ещё и кандидатом философских наук из СГЮА Алексеем Илюшиным.

А вот петербуржец Сергей Лобанов снова подвёл, проиграв центральную партию этого тура экс-белорусу Владиславу Ковалёву. Лобанов (рейтинг ФИДЕ на момент начала турнира в Казахстане – 2547) теперь должен попытаться одолеть в 6-м туре чёрными Алибека Игамбергенова. Ранее Лобанов ездил на чемпионат Высшей Лиги России в Новокузнецк, где умудрился проиграть две партии подряд в 5-м и 6-м турах.

Один из обидчиков Лобанова в Новокузнецке Алексей Гоганов (вторым был всем известный Володар Мурзин) в 5-м туре добился победы над бескомпромиссным Айратом Садубаевым и имеет 4 очка. Следующий соперника Гоганова – Самвел Тер-Саакян из Армении, чей рейтинг выше на 73 пункта ЭЛО.

 

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